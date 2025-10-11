Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:41

Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась

В Липецкой области 23-летняя мать двоих детей скончалась на приеме у стоматолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сердце 23-летней жительницы села Ольшанец Липецкой области остановилось на приеме у стоматолога, сообщает портал Gorod 48. У нее остались двое детей.

Инцидент произошел 10 октября, когда женщина находилась в стоматологическом кабинете для проведения очередного этапа лечения. По свидетельствам медицинского персонала, пациентка внезапно потеряла сознание во время процедуры. Причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что россиянка случайно проглотила стоматологическую иглу для чистки каналов во время приема у врача в Башкирии. После жалоб пациентки на острую боль в животе рентген показал наличие металлического инструмента в кишечнике, для извлечения которого потребуется хирургическая операция, хотя медики отрицают факт потери инструмента.

До этого стало известно, что подросток из Курганской области проглотил деталь от бормашины во время лечения зуба в стоматологической поликлинике. Медицинский персонал не вызвал скорую помощь и не сопроводил пострадавшего в травмпункт, прокуратура начала проверку.

