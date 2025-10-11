Эту сырную намазку хочется есть ложками! Обалденная намазка на хлеб — нужно лишь 10 минут

Есть блюда, которые не требуют титанических усилий, но наполняют утро ощущением праздника и комфорта. Именно такой является эта сырная намазка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит начинать день с чего-то вкусного и сытного. Она сочетает в себе нежность творожного сыра, пикантность пармезана и моцареллы, остроту пепперони и яркий аромат средиземноморских трав. Эта намазка настолько универсальна, что ею можно мазать тосты, крекеры, свежие овощи или просто начинять ею лаваш. Она мгновенно преобразит даже самый простой завтрак, добавив ему изысканности и насыщенного вкуса, который точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 230 г творожного сыра, 1 ст. л. сметаны, 75 г моцареллы, 2 ст. л. тертого пармезана, 20 г маслин без косточек, 3 шт. вяленых томатов, 50 г колбасы пепперони, по ¼ ч. л. сушеного базилика, орегано и чеснока, ½ стакана панировочных сухарей и 1 ч. л. итальянских трав. Моцареллу натрите на мелкой терке. Маслины и вяленые томаты нарежьте мелкими кубиками. Колбасу пепперони измельчите такими же небольшими кусочками. В просторной миске смешайте творожный сыр и сметану, взбейте их вилкой или венчиком до однородной кремообразной консистенции. Добавьте оба вида тертого сыра — моцареллу и пармезан, а также все нарезанные ингредиенты: маслины, томаты и пепперони. Теперь всыпьте все сухие приправы — базилик, орегано, чеснок, итальянские травы и панировочные сухари. Сухари здесь работают как загуститель и придают намазке интересную текстуру. Тщательно, но аккуратно перемешайте всю массу до полного соединения всех компонентов. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы 30 минут, чтобы сухари немного размякли, а ароматы трав полностью раскрылись и объединились. Подавайте ее с хрустящими тостами, крекерами или нарезанными свежими овощами.

