Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:00

Эту сырную намазку хочется есть ложками! Обалденная намазка на хлеб — нужно лишь 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые не требуют титанических усилий, но наполняют утро ощущением праздника и комфорта. Именно такой является эта сырная намазка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит начинать день с чего-то вкусного и сытного. Она сочетает в себе нежность творожного сыра, пикантность пармезана и моцареллы, остроту пепперони и яркий аромат средиземноморских трав. Эта намазка настолько универсальна, что ею можно мазать тосты, крекеры, свежие овощи или просто начинять ею лаваш. Она мгновенно преобразит даже самый простой завтрак, добавив ему изысканности и насыщенного вкуса, который точно не оставит никого равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 230 г творожного сыра, 1 ст. л. сметаны, 75 г моцареллы, 2 ст. л. тертого пармезана, 20 г маслин без косточек, 3 шт. вяленых томатов, 50 г колбасы пепперони, по ¼ ч. л. сушеного базилика, орегано и чеснока, ½ стакана панировочных сухарей и 1 ч. л. итальянских трав. Моцареллу натрите на мелкой терке. Маслины и вяленые томаты нарежьте мелкими кубиками. Колбасу пепперони измельчите такими же небольшими кусочками. В просторной миске смешайте творожный сыр и сметану, взбейте их вилкой или венчиком до однородной кремообразной консистенции. Добавьте оба вида тертого сыра — моцареллу и пармезан, а также все нарезанные ингредиенты: маслины, томаты и пепперони. Теперь всыпьте все сухие приправы — базилик, орегано, чеснок, итальянские травы и панировочные сухари. Сухари здесь работают как загуститель и придают намазке интересную текстуру. Тщательно, но аккуратно перемешайте всю массу до полного соединения всех компонентов. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы 30 минут, чтобы сухари немного размякли, а ароматы трав полностью раскрылись и объединились. Подавайте ее с хрустящими тостами, крекерами или нарезанными свежими овощами.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Общество
Получится хрустящей и сочной: лучшие дни для квашения капусты в октябре
Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто
Общество
Натираю яблочки, заливаю молоком — суперпышные оладушки на завтрак за 12 минут. Быстро и просто
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
Общество
Что-то особенное из простых бюджетных продуктов: вкуснейшая намазка из шпрот и яиц
Намазка из копченого сыра и яиц: вкусный паштет на поджаренный хлеб
Общество
Намазка из копченого сыра и яиц: вкусный паштет на поджаренный хлеб
Надоели скучные сырники? Готовим по-новому с морковью в духовке — очень вкусно
Общество
Надоели скучные сырники? Готовим по-новому с морковью в духовке — очень вкусно
рецепты
намазки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти начали бить тревогу из-за зараженных листериозом феттучини
«Есть, что делить»: Алена Кравец о возможном разводе Самойловой и Джигана
Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов
Стало известно, кто снимет фильм о Зеленском
Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома
«Бункер Зеленского»: генерал предупредил Киев о последствиях блэкаута
«Он уверен»: на Западе усмотрели скрытый смысл в улыбке Путина на «Валдае»
Девушка убила младенца в попытке скрыть рождение от родителей
Белоруссия проверит войска с приведением их в высшую степень готовности
Россиянам рассказали, на какой работе можно получать свыше 200 тыс. рублей
«Отдай ее мне»: Трамп рассказал о необычном диалоге с лауреатом премии мира
«Скрепил народы»: Медведев отметил героизм солдат КНДР под Курском
Закрытые города России (ЗАТО): история, предприятия и как туда попасть
«Пришлем вам голову»: дочь бойца СВО рассказала, как ей угрожали украинцы
Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии
Крупная американская газета пошла против новой политики Пентагона
Сценарий незавершенного фильма Чарли Чаплина хотят опубликовать
Медведев сделал заявление о стратегическом партнерстве с КНДР
Медведев передал Ким Чен Ыну письмо его дедушки
«Политика мешает»: Никас Сафронов о запрете русского за границей и уехавших
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.