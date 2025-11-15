Всего 3 ингредиента и горстка муки. Тыквенная драчена — быстрый и простой рецепт на все случаи жизни

Всего 3 ингредиента и горстка муки. Тыквенная драчена — быстрый и простой рецепт на все случаи жизни

Драчена из тыквы — это та самая палочка-выручалочка, которая выручит, когда нужно быстро приготовить сытное и бюджетное блюдо. Нежная как запеканка и воздушная как омлет, она сочетает в себе лучшие качества обоих блюд. Тыква придает драчене мягкую текстуру и легкую сладость, а золотистая корочка сверху делает ее по-настоящему аппетитной. Это блюдо спасает, когда нужно накормить семью вкусно и без лишних хлопот.

Возьмите 400 г тыквенной мякоти, 4 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, соль, сахар по вкусу. Тыкву натрите на мелкой терке и слегка отожмите сок. Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, соль и сахар. Соедините с тыквенной массой. Тесто вылейте в смазанную форму и запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или вареньем.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.