08 октября 2025 в 15:31

Медовик без хлопот: больше никакой мороки с коржами, а вкус еще лучше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовик без раскатки коржей представляет собой упрощенную версию классического торта с сохранением всех вкусовых качеств. Это сочетание отличается нежностью медовых коржей и легкой кислинкой сметанного крема. Отсутствие необходимости раскатывать тесто делает процесс приготовления доступным даже для начинающих кулинаров.

Для приготовления потребуется: для коржей — 200 г сливочного масла, 120 г меда, 260 г сахара, щепотка соли, 4 г соды, 120 г молока, 350 г муки, 2 яйца; для крема — 800 г сметаны 20%, 100 г сахарной пудры. Масло, мед, сахар и соду растапливают на водяной бане. Добавляют молоко, затем постепенно вводят муку и яйца. Тесто выливают в форму и выпекают при 180 градусах 25-30 минут. Готовый корж разрезают на пласты. Сметану взбивают с сахарной пудрой и промазывают коржи. Секрет успеха заключается в использовании хорошо охлажденной сметаны — это позволяет крему лучше держать форму.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
десерты
рецепты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
