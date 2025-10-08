Десерт за 15 минут: готовим молочный ломтик без выпечки и духовки

Десерт «Молочный ломтик» представляет собой нежный и легкий торт, который готовится без использования духовки. Это сочетание отличается мягкой текстурой пропитанного печенья и нежно-сливочным вкусом крема. Простота приготовления делает этот десерт идеальным решением для внезапного визита гостей или семейного чаепития.

Для приготовления потребуется: шоколадное печенье, 400 г сметаны 25%, сгущенное молоко по вкусу, молоко для пропитки, 2 плитки шоколада, 1 ст. л. растительного масла. Сметану смешивают со сгущенным молоком до однородной консистенции. В форму выкладывают слой печенья, слегка пропитывают молоком и покрывают кремом. Процесс повторяют несколько раз, завершая кремовым слоем. Охлаждают в холодильнике 2-3 часа. Шоколад растапливают на водяной бане с добавлением масла для гладкости. Поливают торт шоколадной глазурью и снова охлаждают. Секрет успеха заключается в умеренной пропитке печенья — оно должно стать мягким, но не размокшим.

