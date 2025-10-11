Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:00

Вам точно понравится этот десерт! Мини-наполеон в стаканчиках — всего 4 ингредиента и 7 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вам точно понравится этот рецепт мини-наполеона в стаканчиках! Это гениальное решение для тех, кто обожает знаменитый торт, но не готов тратить полдня на его приготовление. Такой десерт выглядит очень стильно и по-ресторанному, а собирается буквально за считаные минуты из готового слоеного теста и простейшего крема. Прозрачные стаканчики красиво демонстрируют аппетитные слои, а возможность заранее подготовить порции делает этот вариант идеальным для вечеринки, когда вы хотите провести время с гостями, а не на кухне.

Для приготовления шести порций вам понадобится: 250 граммов готового слоеного теста, 150 граммов сливочного масла, 200 граммов сгущенного молока и одна столовая ложка какао-порошка для украшения. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто, если это необходимо, и поместите его на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте около 12–15 минут до румяного, золотистого цвета и полной хрусткости. Готовый пласт полностью остудите, а затем измельчите руками или скалкой в неоднородную крошку. Тем временем приготовьте крем: мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышности, затем постепенно, не прекращая взбивать, введите сгущенное молоко. Добейтесь однородной и гладкой текстуры. Теперь начинается самый творческий этап — сборка. Берите красивые прозрачные стаканчики и выкладывайте ингредиенты слоями: сначала хрустящая крошка из теста, затем слой крема, снова крошка и снова крем. Верхним слоем всегда должен быть крем. Его можно украсить, посыпав какао-порошком через ситечко или оставшейся тестяной крошкой. Обязательно дайте десерту настояться в холодильнике не менее часа — это ключевой момент, за это время крем чуть застынет, а тестяные слои пропитаются и станут нежными.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
