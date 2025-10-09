Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:47

Всего три ингредиента — этот соус превратит обычные макароны в итальянский шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны с трехкомпонентным соусом представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Это кушанье доказывает, что для создания кулинарного шедевра не нужны сложные рецепты и многочисленные ингредиенты. Сочетание пасты и ароматного соуса создает гармоничный вкус, который нравится всей семье.

Для приготовления соуса потребуется: 500 г спелых помидоров, 100 г пармезана, 50 г свежего базилика, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Помидоры ошпаривают кипятком, снимают кожуру и измельчают в блендере. Добавляют тертый пармезан, листья базилика, измельченный чеснок и оливковое масло. Взбивают до однородной кремообразной консистенции. Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешивают с соусом непосредственно перед подачей.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Такие макароны вы точно не ели: вкуснейший рецепт с капустой в сливочно-томатном соусе
Общество
Такие макароны вы точно не ели: вкуснейший рецепт с капустой в сливочно-томатном соусе
Две недели — и зеленые помидоры покраснеют: как получить спелые плоды без потери вкуса
Общество
Две недели — и зеленые помидоры покраснеют: как получить спелые плоды без потери вкуса
паста
томаты
рецепты
соусы
макароны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков озвучил подробности переговоров Путина и Алиева
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.