Всего три ингредиента — этот соус превратит обычные макароны в итальянский шедевр

Макароны с трехкомпонентным соусом представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Это кушанье доказывает, что для создания кулинарного шедевра не нужны сложные рецепты и многочисленные ингредиенты. Сочетание пасты и ароматного соуса создает гармоничный вкус, который нравится всей семье.

Для приготовления соуса потребуется: 500 г спелых помидоров, 100 г пармезана, 50 г свежего базилика, 3 зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Помидоры ошпаривают кипятком, снимают кожуру и измельчают в блендере. Добавляют тертый пармезан, листья базилика, измельченный чеснок и оливковое масло. Взбивают до однородной кремообразной консистенции. Макароны отваривают в подсоленной воде до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешивают с соусом непосредственно перед подачей.

