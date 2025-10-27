Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 16:46

Сложить все в форму и запечь: готовим самый популярный в Сети рецепт пасты — 4 ингредиента — и соус сам готовится в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сложить все в форму и запечь: готовим самый популярный в сети рецепт пасты — 4 ингредиента — и соус сам готовится в духовке. Соус получается такой насыщенный, что просто язык можно проглотить. А свежий базилик и пармезан делают блюдо по-итальянски изысканным. И самое главное — результат просто божественный!

Этот рецепт покорил миллионы хозяек своей простотой. Берем 200 граммов сочных помидорчиков черри, красную луковичку, 3 зубчика чесночка для аромата. Добавляем 100 граммов нежной феты, 2 сладких болгарских перчика — они придадут сочность, небольшой пучок свежего базилика, 250 граммов любимой пасты (можно пенне или спагетти) и 2 ст. л. оливкового масла.

Знаете, как это удобно? Вы просто складываете все ингредиенты в форму (кроме макарон, их отвариваете), отправляете в духовку — и можно заниматься своими делами! Пока овощи запекаются, они выделяют сок, фета плавится, и получается невероятно ароматный соус. Через полчаса достаем нашу красоту, перемешиваем с отваренной пастой — и вуаля!

Ранее мы готовили сырные макароны, которые обожает вся семья. Простой рецепт соуса выручает всегда.

Читайте также
Баклажаны превращаю в средиземноморскую закуску — 20 минут и сочные рулетики готовы
Общество
Баклажаны превращаю в средиземноморскую закуску — 20 минут и сочные рулетики готовы
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Семья и жизнь
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Готовить карбонару совсем несложно: целая сковорода вкуснейших макарон по цене тарелки в ресторане — получается пальчики оближешь
Общество
Готовить карбонару совсем несложно: целая сковорода вкуснейших макарон по цене тарелки в ресторане — получается пальчики оближешь
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Семья и жизнь
Вкусно и дешево: как приготовить за час и накормить всю семью одним пирогом
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
Общество
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
сыры
помидоры
макароны
паста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свирепые ураганы и холод до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Шоумен высказался на тему угроз Пугачевой продюсерам
В Совфеде раскрыли причины жесткой позиции Бельгии по активам России
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.