Сложить все в форму и запечь: готовим самый популярный в сети рецепт пасты — 4 ингредиента — и соус сам готовится в духовке. Соус получается такой насыщенный, что просто язык можно проглотить. А свежий базилик и пармезан делают блюдо по-итальянски изысканным. И самое главное — результат просто божественный!

Этот рецепт покорил миллионы хозяек своей простотой. Берем 200 граммов сочных помидорчиков черри, красную луковичку, 3 зубчика чесночка для аромата. Добавляем 100 граммов нежной феты, 2 сладких болгарских перчика — они придадут сочность, небольшой пучок свежего базилика, 250 граммов любимой пасты (можно пенне или спагетти) и 2 ст. л. оливкового масла.

Знаете, как это удобно? Вы просто складываете все ингредиенты в форму (кроме макарон, их отвариваете), отправляете в духовку — и можно заниматься своими делами! Пока овощи запекаются, они выделяют сок, фета плавится, и получается невероятно ароматный соус. Через полчаса достаем нашу красоту, перемешиваем с отваренной пастой — и вуаля!

