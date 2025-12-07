Почему паста постоянно слипается и портит ужин: простая хитрость с водой и парой движений, о которой забывают даже опытные хозяйки

Иногда кажется, что сварить пасту проще простого, но именно она чаще всего подводит на кухне. Стоит отвлечься всего на минуту — и макароны прилипают ко дну, теряют форму и вкус. Есть один простой принцип, который полностью меняет результат, и о нем часто забывают.

Главная причина неприятностей — недостаток воды. Если жидкости мало, крахмал быстро образует липкий осадок, и изделия начинают цепляться за дно. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться правила: минимум литр кипятка на каждые 100 г сухой пасты.

Еще один важный момент — первые секунды после погружения. Обязательно сразу перемешайте пасту, иначе она слипнется и опустится вниз. Соль добавлять нужно, а вот масло в воду лить бессмысленно — оно просто плавает сверху. Варите при уверенном кипении и проверяйте готовность по текстуре, а не по таймеру: паста должна быть упругой, но мягкой внутри. Если соус не готов заранее, можно слегка сбрызнуть готовое блюдо оливковым маслом — это предотвратит склеивание и поможет сохранить пасту при охлаждении.

