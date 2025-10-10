Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:06

Грузинский соус сацебели на зиму. Добавляю ко всему, что можно — вкусно к мясу, курице и шашлыку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская кухня — это всегда яркость, характер и неповторимый колорит, и соус сацебели является его настоящим олицетворением. Это не просто добавка к блюду, а самостоятельное произведение кулинарного искусства, способное преобразить даже самое простое мясо или гарнир. Его насыщенный вкус — это идеальный баланс между сладостью спелых томатов, пикантностью чеснока, легкой остротой перца и свежестью целого букета зелени. В отличие от многих других соусов, сацебели не требует варки, что позволяет сохранить все витамины и летние ароматы. Одна ложка этого волшебного соуса способна перенести вас на солнечное грузинское застолье — супра, где царит радушие и гостеприимство.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг спелых помидоров, 300 г красного сладкого перца, 1 острый перец чили, большой пучок кинзы, такой же пучок петрушки, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка винного уксуса, 1 чайная ложка хмели-сунели, соль и молотый кориандр по вкусу. Помидоры надрежьте крест-накрест, обдайте кипятком и сразу же опустите в ледяную воду. Снимите с них кожицу, удалите семена и мелко нарежьте мякоть. Сладкий перец запеките в духовке до мягкости, затем снимите с него кожицу и также мелко нарежьте. Острый перец очистите от семенников, если хотите менее жгучий вариант. Всю зелень и чеснок мелко порубите. Соедините в миске томатную мякоть, нарезанный печеный перец, зелень, чеснок и острый перец. Добавьте хмели-сунели, кориандр, соль и винный уксус. Тщательно, но аккуратно перемешайте соус и дайте ему настояться в холодильнике хотя бы пару часов, чтобы все ароматы соединились в идеальную гармонию. Подавайте к мясу, птице, рыбе или просто с хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

