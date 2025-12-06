Утка в медово-цитрусовой карамели: гарантированно получится мягкой, а не резиновой

Приготовьте сочную и нежную утку целиком в медово-цитрусовой карамели. С этим рецептом она гарантированно получится мягкой, а не резиновой. Секрет успеха в трех шагах.

Для начала тушку (2–2,5 кг) нужно тщательно просушить, натереть солью снаружи и внутри и наколоть кожу для вытапливания жира. Для глазури смешайте: 4 ст. л. меда, сок и цедра 1 апельсина, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. имбиря. Второй важный шаг: утку уложите грудкой вверх на решетку с противнем внизу. Запекайте 2,5–3 часа при 160 °C, каждые 20–30 минут поливая выделяющимся жиром и глазурью. За 15 минут до готовности увеличьте температуру до 200 °C для хрустящей корочки. Третий шаг: дайте мясу «отдохнуть» 20 минут перед нарезкой.

У вас получится нежнейшее мясо с нотками цитруса и тонким ароматом имбиря. Мед создает идеальную карамелизацию, а апельсин придает свежесть, оттеняя жирность. Это блюдо станет коронным на вашем праздничном столе!

Ранее стало известно, как приготовить курицу «Праздничную» в апельсиновом маринаде: простой рецепт изумительных бедер на Новый год.