Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 13:16

Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим грудку по-восточному! Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной. Это изысканное блюдо, где филе в хрустящей панировке покрывается ароматной орехово-сырной шапкой.

Рецепт: нарежьте 2 куриные грудки порционными кусками, посолите, обваляйте в муке, взбитом яйце и сухарях, обжарьте до золотистой корочки. Для соуса смешайте 200 г майонеза с 50 г измельченных грецких орехов, 2 зубчиками чеснока и зеленью. Выложите курицу в форму, покройте соусом, посыпьте 150 г тертого сыра и запекайте при 180°C 15–20 минут.

Вкус поражает контрастом: нежное куриное мясо в хрустящей панировке сочетается с кремовым майонезным соусом, орехи дают пикантную нотку, а расплавленный сыр создает золотистую корочку. Подавайте с овощами или рисом — это блюдо станет звездой любого стола.

Ранее стало известно, как приготовить куриный рулет-улитку с овощами: для повседневного ужина и праздничного стола.

Читайте также
Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи
Общество
Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи
Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной
Общество
Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Общество
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Общество
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Жареный лагман по-узбекски с дымком! Не суп — вкусно, просто и необычно
Общество
Жареный лагман по-узбекски с дымком! Не суп — вкусно, просто и необычно
курица
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.