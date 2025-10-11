Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному

Готовим грудку по-восточному! Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной. Это изысканное блюдо, где филе в хрустящей панировке покрывается ароматной орехово-сырной шапкой.

Рецепт: нарежьте 2 куриные грудки порционными кусками, посолите, обваляйте в муке, взбитом яйце и сухарях, обжарьте до золотистой корочки. Для соуса смешайте 200 г майонеза с 50 г измельченных грецких орехов, 2 зубчиками чеснока и зеленью. Выложите курицу в форму, покройте соусом, посыпьте 150 г тертого сыра и запекайте при 180°C 15–20 минут.

Вкус поражает контрастом: нежное куриное мясо в хрустящей панировке сочетается с кремовым майонезным соусом, орехи дают пикантную нотку, а расплавленный сыр создает золотистую корочку. Подавайте с овощами или рисом — это блюдо станет звездой любого стола.

