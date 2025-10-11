Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:00

Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи! Цветная капуста делает их невероятно сочными и нежными, а куриное бедро добавляет насыщенный вкус. Отличный способ накормить семью полезным ужином без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Филе бедра без кожи — 500 г
  • Цветная капуста или брокколи — 400 г
  • Лук — 1 штука
  • Масло растительное — 1 ч. л.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

  1. Куриное филе и соцветия цветной капусты пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности, чтобы убрать лишнюю остроту. Добавьте пассерованный лук в готовый фарш, туда же разбейте яйца, выдавите чеснок, посолите и поперчите по своему вкусу.
  2. Массу нужно очень тщательно перемешать до однородности. Затем просто выкладывайте фарш столовой ложкой на хорошо разогретую антипригарную сковороду и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

