Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи! Цветная капуста делает их невероятно сочными и нежными, а куриное бедро добавляет насыщенный вкус. Отличный способ накормить семью полезным ужином без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Филе бедра без кожи — 500 г
- Цветная капуста или брокколи — 400 г
- Лук — 1 штука
- Масло растительное — 1 ч. л.
- Яйцо — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
Приготовление
- Куриное филе и соцветия цветной капусты пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности, чтобы убрать лишнюю остроту. Добавьте пассерованный лук в готовый фарш, туда же разбейте яйца, выдавите чеснок, посолите и поперчите по своему вкусу.
- Массу нужно очень тщательно перемешать до однородности. Затем просто выкладывайте фарш столовой ложкой на хорошо разогретую антипригарную сковороду и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки.
