Не можете накормить семью брокколи и капустой? Готовим обалденные котлетки, в которых не чувствуются овощи! Цветная капуста делает их невероятно сочными и нежными, а куриное бедро добавляет насыщенный вкус. Отличный способ накормить семью полезным ужином без лишних хлопот.

Ингредиенты

Филе бедра без кожи — 500 г

Цветная капуста или брокколи — 400 г

Лук — 1 штука

Масло растительное — 1 ч. л.

Яйцо — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

Куриное филе и соцветия цветной капусты пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте на небольшом количестве масла до прозрачности, чтобы убрать лишнюю остроту. Добавьте пассерованный лук в готовый фарш, туда же разбейте яйца, выдавите чеснок, посолите и поперчите по своему вкусу. Массу нужно очень тщательно перемешать до однородности. Затем просто выкладывайте фарш столовой ложкой на хорошо разогретую антипригарную сковороду и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до появления аппетитной золотистой корочки.

