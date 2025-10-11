Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:00

Быстрый жюльен со сметаной в лаваше — хрустящие мешочки с сюрпризом внутри! Вкусно и просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жюльен — это то блюдо, которое ассоциируется с праздником, уютными кафе и долгой готовкой. Но что, если я скажу вам, что его можно приготовить всего за 20 минут, да еще и в удобной, хрустящей «съедобной тарелке» из лаваша? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет порадовать себя и близких чем-то вкусным и необычным без лишних хлопот. Нежная куриная грудка, ароматные грибы и сливочный сметанный соус, завернутые в хрустящий лаваш, — это сочетание, от которого невозможно отказаться. Такая закуска хороша и как самостоятельное блюдо на обед, и как горячая закуска на праздничном столе, и даже на пикнике.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой лист тонкого лаваша, 200 г отварного куриного филе, 150 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г сметаны, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец и зелень. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте нарезанные пластинками грибы и жарьте до румяности и испарения жидкости. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками и отправьте к грибам. Посолите, поперчите. Всыпьте муку, перемешайте и обжаривайте минуту. Влейте сметану, хорошо перемешайте и потомите начинку 2–3 минуты до загустения. Лаваш нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите столовую ложку начинки, сверху посыпьте тертым сыром. Соберите края лаваша, формируя аккуратные мешочки, и слегка прижмите. Выложите мешочки на противень и поставьте в разогретую до 200 °C духовку всего на 3–5 минут, чтобы лаваш подрумянился и стал хрустящим. Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
