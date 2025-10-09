Трубочки из лаваша с сырной начинкой: простой рецепт и доступные ингредиенты

Трубочки из лаваша с сырной начинкой — это беспроигрышный вариант вкусной и бюджетной закуски. Простой рецепт, доступные ингредиенты и потрясающий результат — что может быть лучше для быстрого завтрака или угощения?

Рецепт: смешайте 200 г тертого сыра (идеально подойдет сулугуни или адыгейский) с пучком рубленой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) и 2 ст. л. сметаны. Тонкий лаваш разрежьте на полоски шириной 10–12 см, на каждую выложите начинку, сверните плотными трубочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки со всех сторон.

Вкус получается восхитительным: хрустящий лаваш снаружи контрастирует с нежной тающей сырной начинкой внутри, а зелень добавляет свежесть и аромат. Эти трубочки хороши как горячими, так и теплыми. Подавайте их со сметаной или чесночным соусом — это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым!

