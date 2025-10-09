Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 22:01

Трубочки из лаваша с сырной начинкой: простой рецепт и доступные ингредиенты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Трубочки из лаваша с сырной начинкой — это беспроигрышный вариант вкусной и бюджетной закуски. Простой рецепт, доступные ингредиенты и потрясающий результат — что может быть лучше для быстрого завтрака или угощения?

Рецепт: смешайте 200 г тертого сыра (идеально подойдет сулугуни или адыгейский) с пучком рубленой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) и 2 ст. л. сметаны. Тонкий лаваш разрежьте на полоски шириной 10–12 см, на каждую выложите начинку, сверните плотными трубочками и обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки со всех сторон.

Вкус получается восхитительным: хрустящий лаваш снаружи контрастирует с нежной тающей сырной начинкой внутри, а зелень добавляет свежесть и аромат. Эти трубочки хороши как горячими, так и теплыми. Подавайте их со сметаной или чесночным соусом — это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым!

Ранее стало известно, как приготовить луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек
Общество
Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек
Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов
Общество
Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов
лаваш
сыр
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турист погиб, выпрыгнув из горящего номера в испанском отеле
Украинская бригада своей неопытностью «надула» Киев на $20 млн
В Швейцарии призвали отменить «украинское бремя»
Аэропорт в российском регионе временно прекратил работу
Чтобы старость в радость: как выбрать частный пансионат для пожилых людей
В ХАМАС заявили о завершении конфликта в Газе
Озвучено, что будет с отношениями между Россией и Сербией после санкций США
Во Франции заподозрили Зеленского в сумасшествии
Урсула не тонет: что спасло фон дер Ляйен — русофобия, шантаж, покровители
Двое детей стали жертвами ДТП в Краснодарском крае
Сын 30 лет хранил тела родителей в морозилке из-за их последней воли
Рынку микрофинансов в России предрекли крах
Британия нашла необычный способ избавляться от мусора
Туристка из России погибла при ДТП в Абхазии
В России изменится страхование для самозанятых
Суд арестовал «историка русской кухни» за фейки о российской армии
Рыбак поймал сома-дьявола, который больше его самого
Трамп рассказал о бунте в Демократической партии США
Ученые отследили миграцию самой большой белой акулы в Атлантике
Узбекистан предложил России интересный научный проект
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.