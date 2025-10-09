Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 18:00

Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек! Эта лазанья из лаваша доказывает, что вкуснейшее итальянское блюдо можно приготовить без специальных ингредиентов! Нежные слои, сочный фарш и сливочный соус бешамель создают идеальную гармонию. Простой рецепт, который станет вашим любимым для быстрого и впечатляющего ужина.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 шт. (80 г)
  • Фарш мясной — 500 г
  • Сыр моцарелла — 250 г
  • Молоко — 400 мл
  • Масло сливочное — 40 г
  • Мука пшеничная — 40 г
  • Томаты протертые — 250 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Для болоньезе обжарьте лук на оливковом масле, добавьте фарш и готовьте до румяности, влейте томаты и тушите 10 минут. Для бешамеля растопите масло, обжарьте муку, влейте молоко и варите до загустения.
  2. В форму выложите слой лаваша, затем мясной соус и бешамель, повторите слои. Сверху распределите моцареллу и запекайте 25 минут при 180°C. Украсьте зеленью и черри перед подачей.

Ранее мы готовили запеканку из филе минтая с луком, яйцами и сыром. Самая простая и самая вкусная.

