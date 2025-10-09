Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек

Быстрая лазанья из лаваша с фаршем: готовим итальянскую запеканку без заморочек! Эта лазанья из лаваша доказывает, что вкуснейшее итальянское блюдо можно приготовить без специальных ингредиентов! Нежные слои, сочный фарш и сливочный соус бешамель создают идеальную гармонию. Простой рецепт, который станет вашим любимым для быстрого и впечатляющего ужина.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 шт. (80 г)

Фарш мясной — 500 г

Сыр моцарелла — 250 г

Молоко — 400 мл

Масло сливочное — 40 г

Мука пшеничная — 40 г

Томаты протертые — 250 г

Лук репчатый — 2 шт.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Для болоньезе обжарьте лук на оливковом масле, добавьте фарш и готовьте до румяности, влейте томаты и тушите 10 минут. Для бешамеля растопите масло, обжарьте муку, влейте молоко и варите до загустения. В форму выложите слой лаваша, затем мясной соус и бешамель, повторите слои. Сверху распределите моцареллу и запекайте 25 минут при 180°C. Украсьте зеленью и черри перед подачей.

