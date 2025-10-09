Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:00

Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов! Они станут вашим любимым вариантом быстрого и полезного перекуса! Нежная начинка с зеленью в сочетании с хрустящим лавашем создают идеальный дуэт.

Ингредиенты

  • Лаваш армянский — 1 упаковка
  • Творог — 300 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Укроп — 3 веточки
  • Петрушка — 3 веточки
  • Лук зеленый — 5 стрелок
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Смешайте творог с мелко рубленной зеленью и тертым сыром, посолите по вкусу. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см, на край каждой выложите творожную начинку и сверните плотными рулетиками. Взбейте яйца с молоком в глубокой тарелке, обмакните каждый рулетик в яичную смесь со всех сторон.
  2. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки. Подавайте слоечки горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

