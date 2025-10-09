Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов! Они станут вашим любимым вариантом быстрого и полезного перекуса! Нежная начинка с зеленью в сочетании с хрустящим лавашем создают идеальный дуэт.
Ингредиенты
- Лаваш армянский — 1 упаковка
- Творог — 300 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Укроп — 3 веточки
- Петрушка — 3 веточки
- Лук зеленый — 5 стрелок
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Смешайте творог с мелко рубленной зеленью и тертым сыром, посолите по вкусу. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см, на край каждой выложите творожную начинку и сверните плотными рулетиками. Взбейте яйца с молоком в глубокой тарелке, обмакните каждый рулетик в яичную смесь со всех сторон.
- Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки. Подавайте слоечки горячими со сметаной или вашим любимым соусом.
