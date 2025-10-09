Жареные рулетики из лаваша с сыром и луком: всего 15 минут — и завтрак готов

Ингредиенты

Лаваш армянский — 1 упаковка

Творог — 300 г

Сыр твердый — 50 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Укроп — 3 веточки

Петрушка — 3 веточки

Лук зеленый — 5 стрелок

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Смешайте творог с мелко рубленной зеленью и тертым сыром, посолите по вкусу. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10–12 см, на край каждой выложите творожную начинку и сверните плотными рулетиками. Взбейте яйца с молоком в глубокой тарелке, обмакните каждый рулетик в яичную смесь со всех сторон. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки. Подавайте слоечки горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

