Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 14:20

Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые голубцы с тыквой — это гениальное блюдо для тех, кто ценит и время, и вкус. Оно объединяет в себе всю сытность классических голубцов, но без кропотливой возни с заворачиванием начинки в листья. Тыква, будучи настоящим секретным ингредиентом, практически не ощущается в готовом блюде, но делает фарш невероятно сочным и нежным, придавая легкую сладость. Это отличный способ накормить полезным овощем тех, кто обычно от него воротят нос, особенно детей. А ароматная сметанно-томатная заливка доводит блюдо до совершенства, превращая его в настоящий кулинарный хит вашего семейного меню.

Для приготовления вам понадобится: 350 г куриного филе, 70 г риса, 90 г репчатого лука, 80 г моркови, 280 г белокочанной капусты, 100 г тыквы, 90 г сметаны, 50 г томатной пасты, 500 мл воды, 30 мл растительного масла, 1 ч. л. итальянских трав, соль и перец по вкусу. Сначала промойте рис, отварите до полуготовности в подсоленной воде и откиньте на дуршлаг. Куриное филе измельчите в фарш с помощью мясорубки или блендера. Капусту тонко нашинкуйте, залейте кипятком на 10–15 минут для мягкости, затем тщательно отожмите от лишней жидкости. Лук и морковь мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле 5–7 минут до мягкости. Очищенную тыкву натрите на крупной терке. В большой миске соедините фарш, отжатый рис, капусту, пассерованные овощи и тертую тыкву. Добавьте итальянские травы, соль и перец, затем тщательно вымешайте массу до однородности. Влажными руками сформируйте из полученной массы аккуратные котлетки. Для аппетитной корочки их можно обжарить на разогретой сковороде с двух сторон по 2–3 минуты. Переложите голубцы в форму для запекания. Смешайте сметану, томатную пасту и воду для заливки, при желании добавьте щепотку сахара. Равномерно залейте голубцы соусом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до готовности. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья
Семья и жизнь
Русские голубцы: простой рецепт, который полюбит вся семья
По-болгарски: готовим голубцы в виноградных листьях
Семья и жизнь
По-болгарски: готовим голубцы в виноградных листьях
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Общество
Самый ароматный соус — ткемали из алычи! Готовим как в грузинском кафе — вкусно и просто
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Общество
Грибовница с курицей из замороженных грибов. Варим осенний уют в кастрюльке за 20 минут
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
Общество
Не думала, что курица по-арабски может быть настолько вкусной: готовим грудку по-восточному
голубцы
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вкусовщина»: Собчак жестко высказалась об изучении песен SHAMAN в школах
Поездка Меган Маркл в Париж встревожила близких принца Гарри
Джиган записал песню о любви на фоне слухов о разводе
Орбан первым бросил вызов антироссийским военным планам Евросоюза
Российской волейболистке наложили 13 швов после травмы на тренировке
«Спорт должен быть вне политики»: в РФС поддержали решение ФИФА по Израилю
Молодая мать двоих детей пошла к стоматологу и не вернулась
«Нет слов»: Хинштейн сообщил об убийстве ВСУ водителя грузовика
Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом
Самойлова впервые вышла на связь после сообщений о разводе
Экономист объяснил, что будет с криптовалютой до конца года
Мужчина ударил ножом друга и изнасиловал его жену
В Верховной раде озвучили новых врагов Ермака
Как в РФ зарабатывать больше 200 тысяч: самые доходные профессии, Росстат
На Украине неизвестные «заминировали» три поезда
Украинский дрон ударил по автомобилю с семейной парой
Пенсионер пошел на крайние меры для защиты внука в тюрьме
Три уголовных дела, свадьба за 100 млн, помощь СВО: как живет блогер Литвин
Орбан показал сгенерированный ИИ ролик с Зеленским и презентацией телефона
В МО Британии рассказали о миссии НАТО у российских границ
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.