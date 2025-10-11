Такие голубчики я пробовала в Грузии! Ленивые голубчики с тыквой — вкусные и очень нежные!

Ленивые голубцы с тыквой — это гениальное блюдо для тех, кто ценит и время, и вкус. Оно объединяет в себе всю сытность классических голубцов, но без кропотливой возни с заворачиванием начинки в листья. Тыква, будучи настоящим секретным ингредиентом, практически не ощущается в готовом блюде, но делает фарш невероятно сочным и нежным, придавая легкую сладость. Это отличный способ накормить полезным овощем тех, кто обычно от него воротят нос, особенно детей. А ароматная сметанно-томатная заливка доводит блюдо до совершенства, превращая его в настоящий кулинарный хит вашего семейного меню.

Для приготовления вам понадобится: 350 г куриного филе, 70 г риса, 90 г репчатого лука, 80 г моркови, 280 г белокочанной капусты, 100 г тыквы, 90 г сметаны, 50 г томатной пасты, 500 мл воды, 30 мл растительного масла, 1 ч. л. итальянских трав, соль и перец по вкусу. Сначала промойте рис, отварите до полуготовности в подсоленной воде и откиньте на дуршлаг. Куриное филе измельчите в фарш с помощью мясорубки или блендера. Капусту тонко нашинкуйте, залейте кипятком на 10–15 минут для мягкости, затем тщательно отожмите от лишней жидкости. Лук и морковь мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле 5–7 минут до мягкости. Очищенную тыкву натрите на крупной терке. В большой миске соедините фарш, отжатый рис, капусту, пассерованные овощи и тертую тыкву. Добавьте итальянские травы, соль и перец, затем тщательно вымешайте массу до однородности. Влажными руками сформируйте из полученной массы аккуратные котлетки. Для аппетитной корочки их можно обжарить на разогретой сковороде с двух сторон по 2–3 минуты. Переложите голубцы в форму для запекания. Смешайте сметану, томатную пасту и воду для заливки, при желании добавьте щепотку сахара. Равномерно залейте голубцы соусом и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40–50 минут до готовности. Подавайте горячими со сметаной и свежей зеленью.

