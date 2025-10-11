Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 13:00

Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне! Нежнейшая текстура, сочная капустная нотка и ароматный томатный соус создают потрясающую гармонию. Блюдо, которое одинаково обожают и взрослые, и дети — сытно, полезно и по-настоящему уютно.

Ингредиенты

  • Фарш куриный — 350 г
  • Капуста белокочанная — 80 г
  • Лук репчатый — 1.5 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 3 ст. л.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Бульон или вода — 250 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Сахар — 0.5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту и луковицу измельчите в блендере, смешайте с фаршем, яйцом, манкой и специями. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Для соуса пассеруйте оставшийся лук, добавьте натертые помидоры без кожицы, томатную пасту, чеснок и сахар.
  2. Влейте бульон, проварите 5 минут. Залейте котлеты соусом, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

Ранее мы готовили сочные котлеты с черным мякишем! Попробуете один раз, и они станут любимыми.

