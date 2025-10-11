Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне

Капустные котлеты с курицей в панировке: они станут любимым блюдом на вашей кухне! Нежнейшая текстура, сочная капустная нотка и ароматный томатный соус создают потрясающую гармонию. Блюдо, которое одинаково обожают и взрослые, и дети — сытно, полезно и по-настоящему уютно.

Ингредиенты

Фарш куриный — 350 г

Капуста белокочанная — 80 г

Лук репчатый — 1.5 шт.

Помидоры — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сухари панировочные — 3 ст. л.

Манная крупа — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Бульон или вода — 250 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — 0.5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Капусту и луковицу измельчите в блендере, смешайте с фаршем, яйцом, манкой и специями. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях и обжарьте до золотистой корочки. Для соуса пассеруйте оставшийся лук, добавьте натертые помидоры без кожицы, томатную пасту, чеснок и сахар. Влейте бульон, проварите 5 минут. Залейте котлеты соусом, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

