Армянский пирог «Аришта» с грецкими орехами! Вкуснее вы точно не пробовали — как в ресторанчиках Еревана

Армянская кухня — это всегда глубина вкусов, щедрость начинок и душевность, которую не передать словами. Именно таким и получается этот удивительный пирог с мускатным орехом. Он разительно отличается от привычных нам десертов: хрустящая песочная основа, напоминающая рассыпчатое печенье, сочетается с нежной, слегка влажной начинкой из молотых орехов. А главной звездой здесь выступает мускатный орех — его тёплый, пряный аромат наполняет всю кухню, создавая неповторимую атмосферу уюта и гостеприимства. Этот пирог не просто насыщает, он дарит настоящее наслаждение, где каждая крошка рассказывает о многовековых традициях восточной выпечки.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 100 г грецких орехов, 150 г сахара, 1 яйцо, 100 мл молока и 1 ч. л. молотого мускатного ореха. Сначала приготовим тесто. Масло порубите ножом с мукой и разрыхлителем в мелкую крошку. Добавьте яйцо и сахар, быстро замесите однородное тесто. Уберите его в холодильник на 20 минут. Для начинки грецкие орехи измельчите в блендере или кофемолке, но не в муку, а в мелкую крошку. Смешайте их с сахаром, мускатным орехом, яйцом и молоком. Достаньте тесто, распределите его руками по форме, сделав высокие бортики. Выложите сверху ореховую начинку. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог 30–35 минут, пока начинка не схватится, а корж не станет золотистым. Дайте пирогу полностью остыть в форме — это важно, чтобы начинка застыла и его было легко нарезать. Подавайте к чаю или кофе, наслаждаясь этим вкусом путешествия.

