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09 июля 2025 в 16:15

Похищенный с вокзала в Москве известный блогер попал в список экстремистов

Блогер Арег Щепихин оказался в списке экстремистов и террористов

Арег Щепихин Арег Щепихин Фото: Социальные сети

Блогер Арег Щепихин, публиковавший оскорбительные видео в адрес мусульман и похищенный на Ярославском вокзале в Москве, оказался в списке террористов и экстремистов. Согласно официальной базе данных Росфинмониторинга, помимо Щепихина, в перечень вошли еще 34 человека.

Щепихин Арег Самвелович, 11.07.1985 года рождения, Ереван, Республика Армения, — говорится в списке ведомства.

Инцидент с блогером произошел в центре Москвы вечером 3 июня. Неизвестные вытащили мужчину из привокзального кафе и затолкали в багажник черного Mercedes. Позже Щепихин вышел на связь, а затем был найден. Всех задержанных за похищение отпустили под подписку о невыезде.

Сам Щепихин находится в СИЗО. Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Призывы к экстремизму с использованием интернета» и «Разжигание ненависти через интернет с угрозой насилия». Как показала экспертиза, в своих речах он призывал к насилию над гражданами по национальному признаку. Теперь блогеру грозит до шести лет лишения свободы.

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Росфинмониторинг
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