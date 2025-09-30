Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:47

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией при условиях

Зеленский: переговоры Украины и РФ возможны по текущей линии соприкосновения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев готов начать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Варшаве. При этом он выдвинул условие, что новых линий со стороны РФ быть не должно.

Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могли бы начать работу над планом по завершению [конфликта]. <...> Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев позволяет себе бравадные высказывания в адрес Москвы, однако реальная ситуация на фронте существенно отличается от этой риторики. Его комментарий последовал в ответ на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о намерении государства завершить конфликт в 2025 году.

До этого Песков отметил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной появилась из-за нежелания Киева продолжать диалог. Он напомнил, что последний раз стороны встречались 23 июля в Стамбуле, где договорились о создании рабочих групп.

Украина
Владимир Зеленский
переговоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.