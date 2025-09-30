Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией при условиях Зеленский: переговоры Украины и РФ возможны по текущей линии соприкосновения

Киев готов начать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта с Россией, отталкиваясь от текущей линии фронта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Варшаве. При этом он выдвинул условие, что новых линий со стороны РФ быть не должно.

Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня, и команды могли бы начать работу над планом по завершению [конфликта]. <...> Однако Россия не должна наносить новые линии границ на Украине, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев позволяет себе бравадные высказывания в адрес Москвы, однако реальная ситуация на фронте существенно отличается от этой риторики. Его комментарий последовал в ответ на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о намерении государства завершить конфликт в 2025 году.

До этого Песков отметил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной появилась из-за нежелания Киева продолжать диалог. Он напомнил, что последний раз стороны встречались 23 июля в Стамбуле, где договорились о создании рабочих групп.