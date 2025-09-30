Бородин подал в суд на Пугачеву и потребовал с нее 5 млн рублей

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал в суд на певицу Аллу Пугачеву, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. В беседе с NEWS.ru руководитель организации отметил, что основанием для подачи заявления стали публичные высказывания артистки, которые он посчитал порочащими. По словам главы ФПБК, он намерен взыскать с Примадонны 5 млн рублей.

Одинцовский городской суд Московской области принял исковое заявление в отношении Пугачевой. Она позволила себе в мой адрес слова, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию. Требую в качестве компенсации дать публичное опровержение и выплатить 5 млн рублей, — высказался Бородин.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Пугачева порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла ВС РФ и правоохранительные органы.