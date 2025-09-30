Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 13:45

Бородин подал в суд на Пугачеву и потребовал с нее 5 млн рублей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал в суд на певицу Аллу Пугачеву, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. В беседе с NEWS.ru руководитель организации отметил, что основанием для подачи заявления стали публичные высказывания артистки, которые он посчитал порочащими. По словам главы ФПБК, он намерен взыскать с Примадонны 5 млн рублей.

Одинцовский городской суд Московской области принял исковое заявление в отношении Пугачевой. Она позволила себе в мой адрес слова, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию. Требую в качестве компенсации дать публичное опровержение и выплатить 5 млн рублей, — высказался Бородин.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Мужчину возмутило интервью Примадонны, которое она дала журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, Пугачева порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла ВС РФ и правоохранительные органы.

Алла Пугачева
суды
иски
Виталий Бородин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.