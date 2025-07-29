Почему «Столички» и «Неофарм» не работают 29 июля: причины, когда починят

Почему «Столички» и «Неофарм» не работают 29 июля: причины, когда починят

В сети аптек «Столички» и «Неофарм» сегодня, 29 июля, не работают некоторые точки продажи, также наблюдаются сбои в доступности отдельных функций сайта, говорится в уведомлениях на ресурсе. Какие подробности известны, в чем причина, когда починят?

Что известно о сбоях в работе аптек «Столички» и «Неофарм» 29 июля

Telegram-канал Mash сообщил, что сеть аптек «Столички» взломали.

«Точки закрыты по всей Москве, в чем убедились наши корреспонденты. Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул. По нашей информации, сеть рассчитывает справиться со сбоем в ближайшие день-два, но точных прогнозов пока никто не дает. Всего сеть насчитывает больше 1000 аптек в 80 городах ЦФО и СЗФО. Большинство расположены в Москве и МО, а также в Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире. Пресс-служба сбои прокомментировать не смогла», — пишет канал.

Telegram-канал также подтвердил, что большинство пунктов «Столичек» в Москве и Санкт-Петербурге сейчас закрыты.

«В беседе с SHOT представители сети сослались на „регламентные работы“. Однако выглядит все как хакерская атака. Официально это пока не подтверждено. Пользователи из разных городов жалуются, что онлайн-заказы недоступны уже второй день», — уточняется в сообщении.

Telegram-канал Readovka пишет, что не работают и точки аптек «Неофарм».

«Сеть аптек „Неофарм“ прекратила работу из-за хакерской атаки на оборудование в столице, сообщил источник Readovka. „Неофарм“ со „Столичками“ входят в одну группу компаний и принадлежат бизнесмену Евгению Нифантьеву. Сотрудников при этом еще вчера отпустили в отгулы — сегодня они тоже не вышли на работу. У второй сети есть более 110 аптек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Ранее все аптеки „Столички“ в Москве закрылись по причине неполадок с кассовыми аппаратами и онлайн-сервисами. На сайте сети указано, что причина — технические неполадки», — подчеркнули в Readovka.

О сроках устранения неполадок на данный момент не сообщалось.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 29 июля: что завтра, боли, сильное напряжение

Погода в Москве во вторник, 29 июля: ждать ли аномальную жару и засуху

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России