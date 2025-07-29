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29 июля 2025 в 13:33

Популярная аптечная сеть столкнулась с масштабным сбоем

Аптеки сети «Столички» столкнулись с масштабным сбоем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть аптек сети «Столички» 29 июля не работают по техническим причинам, сообщила пресс-служба компании в ответ на жалобы клиентов в Telegram. О проблемах рассказали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Сроки возвращения аптек к работе не уточняются.

Уважаемые покупатели, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам. Приносим свои извинения за неудобства. Мы скоро откроемся!сказано в сообщении.

Ранее, 28 июля, произошел масштабный сбой в работе сервиса «Госуслуги». Пользователи сообщали о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Россияне жаловались на трудности со входом в личный кабинет. Больше всего обращений (14%) пришлось на Москву. Также о проблемах заявляли в Подмосковье (12%), Нижегородской (9%) и Свердловской (7%) областях.

24 июля Альфа-Банк столкнулся с масштабным сбоем. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений. Сбой произошел в основных операционных системах: Android, iOS, Windows и Mac OS.

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