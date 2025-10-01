Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 21:22

Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении лимитов по ПСН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти предложили серьезно ограничить применение патентной системы налогообложения для малого бизнеса, следует из документа на сайте ГД. В Госдуму внесен законопроект, сокращающий максимальный годовой доход для работы на ПСН с 60 млн до 10 млн рублей.

Изменения также затронут популярные среди предпринимателей виды деятельности — розничную торговлю через стационарные объекты и грузоперевозки. Они будут исключены из перечня разрешенных для ПСН. По данным ФНС, на середину 2025 года этой системой пользовались около 1,43 млн ИП.

Патентная система освобождает предпринимателей от уплаты НДС и НДФЛ, сохраняя фиксированную стоимость патента независимо от фактического дохода. Наибольшее число патентов было зарегистрировано в Московской области, Краснодарском крае и Москве.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что порог доходов для уплаты НДС в России снижен с 60 млн до 10 млн рублей, чтобы пресечь незаконные схемы и дробление бизнеса. Такая мера направлена не на увеличение налоговых поступлений, а на борьбу с уходом от налогов среди компаний с небольшим оборотом, подчеркнул он.

патенты
Россия
изменения
лимиты
