01 октября 2025 в 21:36

Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре

ICE: платина стала самым подорожавшим в сентябре товаром

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В сентябре платина стала мировым лидером роста цен с показателем 16,9% в месячном выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайскую биржу металлов. Данные международных бирж также показали значительное подорожание серебра на 14,1% и золота на 9,5%,

Среди сельхозтоваров максимальный рост продемонстрировало мясо птицы, подорожавшее на 15%. В промышленном секторе лидером стала древесина с ростом цен почти на 12%, а среди энергоносителей выделился уран, прибавивший 7,1% за месяц. Товаром с существенным падением цен стали какао-бобы, потерявшие 12,3% стоимости. В тройку лидеров по падению также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).

Ранее представители аналитической компании NTech сообщили, что капуста и апельсины подешевели больше всего среди продуктов в России в период с 15 по 21 сентября. Средняя цена капусты составила 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. По словам представителей компании, это стало самым заметным снижением цен среди овощей и фруктов.

металлы
товары
цены
биржи
