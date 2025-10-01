Уровень безработицы в России побил исторический минимум

Уровень безработицы в стране в августе 2025 года без поправок на сезонность составил 2,1%, что стало новым историческим минимумом, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». До этого на протяжении трех месяцев показатель находился в пределах 2,2%.

По информации ведомства, численность рабочей силы от 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек. При этом 75 млн относятся к категории занятых экономической деятельностью, еще 1,6 млн числятся как безработные.

В исследовании Росстата указано, что уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем у мужчин: 2,2 против 2%. Доля женского пола среди общего числа безработных составила 51,3%. При этом средний возраст нетрудоустроенных людей в России составил 36,8 года.

Ранее в Росстате зафиксировали парадоксальный рост числа граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда, несмотря на общую «гонку зарплат» в стране. При этом число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне 2025 года их стало 19 против 11 годом ранее.