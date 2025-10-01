Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 21:31

Уровень безработицы в России побил исторический минимум

Росстат: безработица в России упала до исторического минимума

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уровень безработицы в стране в августе 2025 года без поправок на сезонность составил 2,1%, что стало новым историческим минимумом, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». До этого на протяжении трех месяцев показатель находился в пределах 2,2%.

По информации ведомства, численность рабочей силы от 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек. При этом 75 млн относятся к категории занятых экономической деятельностью, еще 1,6 млн числятся как безработные.

В исследовании Росстата указано, что уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем у мужчин: 2,2 против 2%. Доля женского пола среди общего числа безработных составила 51,3%. При этом средний возраст нетрудоустроенных людей в России составил 36,8 года.

Ранее в Росстате зафиксировали парадоксальный рост числа граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда, несмотря на общую «гонку зарплат» в стране. При этом число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей почти удвоилось — в июне 2025 года их стало 19 против 11 годом ранее.

Росстат
безработица
доклады
показатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.