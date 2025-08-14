Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом

Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом Пасечник заявил, что ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов региона

ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР с применением оперативно-тактических крылатых ракет и ударных беспилотников в преддверии саммита России и США на Аляске, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что силовики держат обстановку под контролем.

По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий, — заявил глава региона.

Он обратился к жителям ЛНР с просьбой быть бдительными и не игнорировать возможные угрозы. Также Пасечник попросил не снимать и не фотографировать работу ПВО. По его словам, обстановка в регионе стала напряженной из-за участившихся обстрелов.

ВСУ утром 13 августа нанесли массированный артиллерийский удар по промзоне и объектам, расположенным рядом с площадкой Запорожской АЭС. Работники станции заявил, что постоянные обстрелы Энергодара представляют прямую угрозу критически важной инфраструктуре объекта. Сообщается, что интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла в последнее время.