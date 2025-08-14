Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом

ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР с применением оперативно-тактических крылатых ракет и ударных беспилотников в преддверии саммита России и США на Аляске, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что силовики держат обстановку под контролем.
По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий, — заявил глава региона.
Он обратился к жителям ЛНР с просьбой быть бдительными и не игнорировать возможные угрозы. Также Пасечник попросил не снимать и не фотографировать работу ПВО. По его словам, обстановка в регионе стала напряженной из-за участившихся обстрелов.
ВСУ утром 13 августа нанесли массированный артиллерийский удар по промзоне и объектам, расположенным рядом с площадкой Запорожской АЭС. Работники станции заявил, что постоянные обстрелы Энергодара представляют прямую угрозу критически важной инфраструктуре объекта. Сообщается, что интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла в последнее время.