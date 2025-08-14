Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 19:50

Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом

Пасечник заявил, что ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов региона

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ получили приказ увеличить интенсивность обстрелов территории ЛНР с применением оперативно-тактических крылатых ракет и ударных беспилотников в преддверии саммита России и США на Аляске, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Он добавил, что силовики держат обстановку под контролем.

По имеющимся данным, ВСУ получили приказ увеличить количество обстрелов территории нашей республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Есть и вероятность увеличения числа диверсий, — заявил глава региона.

Он обратился к жителям ЛНР с просьбой быть бдительными и не игнорировать возможные угрозы. Также Пасечник попросил не снимать и не фотографировать работу ПВО. По его словам, обстановка в регионе стала напряженной из-за участившихся обстрелов.

ВСУ утром 13 августа нанесли массированный артиллерийский удар по промзоне и объектам, расположенным рядом с площадкой Запорожской АЭС. Работники станции заявил, что постоянные обстрелы Энергодара представляют прямую угрозу критически важной инфраструктуре объекта. Сообщается, что интенсивность атак на станцию и прилегающие территории резко возросла в последнее время.

Леонид Пасечник
ВСУ
ЛНР
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа
Члена совдира Ашинского метзавода уличили в нечестном заработке
Журналистам из РФ предложили расположиться на стадионе во время саммита
В Петербурге спустили на воду новейший фрегат «Адмирал Амелько»
В Сети восхитились внешностью сына Жанны Фриске
В США рассекретили письма о сфабрикованном вмешательстве России в выборы
Восемь лет колонии и 100 млн штрафа: за что посадят Илью Варламова?
Мэр Белгорода раскрыл правду о фейках насчет эвакуации и бомбоубежищ
В России осудили начальника украинского СИЗО в Сумах
Врачи убили ребенка, используя нестандартную методику при оказании помощи
Атака ВСУ на спортивную арену в Белгороде попала на видео
«Мы знаем»: солдаты ВСУ дроном угрожали семье бойца СВО
Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде
Правительство отменило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Cтрашнее «Орешника»: Россия испытает новую ядерную ракету против ВСУ
Глава ЛНР раскрыл, почему ВСУ нарастили удары по региону перед саммитом
«С возвращением, мужики!»: Аксенов раскрыл число обменянных крымчан
Встреча с ядовитым растением едва не стоила жизни четырехлетней девочке
Бездомных прогнали с улиц Анкориджа перед встречей Путина и Трампа
Сын Байдена одной фразой ответил на возмущения жены Трампа
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.