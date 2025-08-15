Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ЛНР сообщили о пострадавших после удара дрона ВСУ

При атаке ВСУ на Лисичанск пострадала женщина

В результате удара ВСУ по многоэтажному дому в Лисичанске ЛНР пострадал один человек, сообщило региональное правительство в Telegram-канале. После атаки начался пожар из-за которого две квартиры полностью уничтожены и еще пять повреждены.

Огнем полностью уничтожены две квартиры, еще пять пострадали. От ударной волны выбило окна по всему подъезду. В результате происшествия ожоги получила женщина, проживающая в доме, — говорится в сообщении.

Как добавили в МЧС России, из горящего дома были спасены 25 человек. На месте работали 19 огнеборцев и шесть единиц спецтехники.

Тем временем число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, девять человек находятся в больнице, трое — лечатся амбулаторно.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 августа средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ в российских регионах за ночь. В частности, дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

