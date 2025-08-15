Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:25

Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться за тапками

Кинолог Голубев заявил, что игрой с тапками собака привлекает внимание хозяина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собаки зачастую охотятся за тапками или носками с целью привлечь внимание человека, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Питомцы проявляют особый интерес к этим вещам, потому что им приятен запах хозяина. Таким образом, животные также могут успокаивать себя, например, в моменты стресса.

Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь, — отметил Голубев.

Щенки могут утаскивать тапки или носки просто из любопытства, добавил кинолог. Взрослые же собаки, как правило, делают это из-за скуки. В таком случае, возможно, животному требуются более длительные прогулки и побольше игр.

Ранее Владимир Голубев посоветовал хозяевам тихо и спокойно позвать собаку по кличке в случаях, когда состояние питомца во время сна вызывает беспокойство. Он объяснил, что сон этих животных состоит из нескольких фаз, одна из которых быстрая — так называемая REM.

собаки
кинологи
питомцы
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес профессору приговор за заказное убийство зятя
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры
Бесплодный муж стал куколдом ради потомства: жену насиловали родственники
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.