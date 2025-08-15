Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться за тапками Кинолог Голубев заявил, что игрой с тапками собака привлекает внимание хозяина

Собаки зачастую охотятся за тапками или носками с целью привлечь внимание человека, заявил «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Питомцы проявляют особый интерес к этим вещам, потому что им приятен запах хозяина. Таким образом, животные также могут успокаивать себя, например, в моменты стресса.

Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь, — отметил Голубев.

Щенки могут утаскивать тапки или носки просто из любопытства, добавил кинолог. Взрослые же собаки, как правило, делают это из-за скуки. В таком случае, возможно, животному требуются более длительные прогулки и побольше игр.

