15 августа 2025 в 13:27

ВС России нанесли удары по местам хранения и сборки дронов ВСУ

Минобороны: ВС России поразили центры подготовки и ПВД наемников

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России в период с 9 по 15 августа поразили объекты украинских войск, в частности националистических и иностранных формирований, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также были уничтожены склады боеприпасов и места сборки, хранения и запуска беспилотников.

С 9 по 15 августа оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены <…> центры подготовки и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

Помимо этого, ВСУ лишились различных объектов военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре, используемой в интересах войск противника.

Ранее стало известно, что украинские власти расширили зону принудительной эвакуации на подконтрольной территории северной части ДНР. Решение касается 14 населенных пунктов в Белозерской и Добропольской общинах, где остаются 1150 детей. Новые меры связаны с обострением боевых действий в районе Красноармейска.

