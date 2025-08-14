Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 16:57

Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка и 36-й мотострелковой бригады с взятием под контроль Щербиновки и Искры в ДНР, сообщила пресс-служба министерства. Он поблагодарил военных за верность присяге и успешное выполнение боевых задач.

Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества, – говорится в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов выразил уверенность, что оба подразделения продолжат с честью выполнять поручения и защищать национальные интересы страны. Освобождение Искры и Щербиновки в оборонном ведомстве назвали результатом слаженной работы личного состава и командования, которые показали боевой дух и высокий профессионализм.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. В операциях участвовали военнослужащие Южной группировки войск и группировки войск «Восток».

Позже Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры боев за населенный пункт Щербиновка в ДНР. На видео показано, как бойцы 103-го мотострелкового полка выбивают украинские формирования из поселка.

