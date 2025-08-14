Появились кадры боев за перешедшую под контроль ВС РФ Щербиновку

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры боев за населенный пункт Щербиновка в ДНР, который перешел под контроль российских войск. На видео бойцы 103-го мотострелкового полка выбивают украинские формирования из поселка.
Подразделения Южной группировки войск продолжают развивать успех в Донецкой Народной Республике. Бойцы 103-го мотострелкового полка выбили противника из населенного пункта Щербиновка, — сообщили в МО.
Командир подразделения с позывным Турист раскрыл подробности операции по взятию Щербиновки. По его словам, российские бойцы заметили большое количество женщин в составе украинских формирований — в каждой группировке ВСУ была как минимум одна военнослужащая.
Группа — три человека, в группе — одна женщина, — пояснил он.
Офицер предположил, что большинство из них являются операторами БПЛА. По его словам, в стрелковый бой женщины с российскими военными не вступали.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. В операциях участвовали военнослужащие Южной группировки войск и группировки войск «Восток».