Вооруженные силы Украины не смогут начать новое крупномасштабное наступление, так как растеряли свои силы, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, украинская армия может только устраивать теракты, таким образом напоминая о себе.

ВСУ не способны начать новое крупное наступление. У них нет ни резервов, ни потенциала. Силы практически иссякли. Остается устраивать теракты, с помощью вспышек напоминать о себе, — сказал Литовкин.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ — 425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала» — практически перестало существовать как боевая единица на Харьковском направлении. Изначально «Скала» позиционировалась как элитное формирование, способное сдерживать наступление российских войск.

До этого полковник в запасе Михаил Тимошенко заявил, что ВСУ пытаются любой ценой удержаться в Донбассе из-за наличия в регионе больших городских агломераций. По его словам, в соседней Днепропетровской области у украинской армии не выйдет так обороняться.