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11 июля 2025 в 19:25

В России организуют соревнования для инвалидов — ветеранов боевых действий

Путин поручил проводить «Кубок защитников Отечества» с участием боевых ветеранов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России с 2026 года будут проводить соревнования «Кубок защитников Отечества» с участием инвалидов — ветеранов боевых действий, передает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Проект указа о проведении мероприятия должен быть подготовлен кабмином до 10 октября текущего года.

Представить проект указа президента РФ о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин дал поручение правительству страны, а также Росгвардии, ФСБ, МЧС и региональным властям, в рамках которого детскому отдыху в государстве должна быть обеспечена безопасность и антитеррористическая защищенность. Как подчеркнуто в указе, для этого должны быть предприняты соответствующие меры.

Прежде Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно документу, высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить костюмы (как с коротким, так и с длинным рукавом) с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов.

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