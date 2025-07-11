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11 июля 2025 в 19:13

Путин поручил принять меры по защите детского отдыха в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству страны, а также Росгвардии, ФСБ, МЧС и региональным властям обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность детского отдыха, следует из соответствующего указа на сайте Кремля. Для этого должны быть приняты соответствующие меры.

Правительству Российской Федерации совместно c Росгвардией, МЧС России, ФСБ России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению соответствия объектов инфраструктуры (территорий) организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям безопасности и антитеррористической защищенности, — поручил Путин.

Ранее президент обратился к правительству с поручением рассмотреть предложения отечественного бизнеса по условиям возвращения на рынок РФ зарубежных фирм. Согласно подписанному документу, необходимо сформировать порядок согласования сделок в рамках покупки недвижимости, ценных бумаг или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ гражданами стран, являющихся недружественными.

Владимир Путин
дети
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