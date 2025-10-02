Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе Губернатор Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе загорелась сухая растительность, возгорание было оперативно устранено противопожарными силами. По словам губернатора, которые приводит пресс-служба администрации региона, в рабочем поселке Елань оказались повреждены частный дом и хозяйственные постройки, пострадавших нет.

Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, — отметил он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.