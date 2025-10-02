Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 07:14

Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов

ВСУ запрещают украинским журналистам говорить о нехватке средств ПВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На Украине журналистам запрещают говорить о нехватке средств противовоздушной обороны, следует из 22-страничного руководства ВСУ для средств массовой информации. Информация указана в разделе «Что нельзя писать и говорить публично», передает РИА Новости.

Не стоит говорить, что нет средств противовоздушной обороны на конкретном участке фронта, и указывать географические данные, — сказано в руководстве.

Ранее из того же документа стало известно, что украинским журналистам запретили публиковать любые данные о погибших. Репортерам не разрешается разглашать такую информацию, даже если она признана достоверной.

До этого в Сети появилось видео, на котором запечатлен пуск ракеты из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, поставленного в ВСУ, по жилому дому в Киеве. Ракета пролетела по дуге на высокой скорости. Преодолев большое расстояние, она врезалась в здание, после чего произошла яркая вспышка и раздался оглушительный взрыв. По предварительной информации, поврежденным домом оказалась пятиэтажка.

