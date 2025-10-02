Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 07:05

Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт

Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет этих пончиков — в точном балансе ингредиентов, который проверен поколениями!

Для теста понадобится ровно 500 г муки высшего сорта, 250 мл кефира (стандартный стакан), 1 куриное яйцо, ровно 1 ст. л. сахара с горкой, половина чайной ложки соли (около 3 г), 1 ч. л. соды без горки (5 г) и 1 ст. л. уксуса 9% для гашения. Для жарки потребуется 400–500 мл растительного масла.

В глубокой миске соединяем кефир комнатной температуры, яйцо, сахар и соль — все тщательно перемешиваем. Муку предварительно просеиваем и смешиваем с содой. Постепенно вводим сухие ингредиенты в жидкую основу, гасим соду уксусом прямо в ложке и добавляем в тесто. Замешиваем мягкое эластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам. Если нужно, добавляем буквально 1–2 ст. л. муки. Накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут. Разогреваем масло в казане или глубокой сковороде до 160–180 °C. Формируем из теста круглые пончики диаметром 4–5 см и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета по 2–3 минуты с каждой стороны.

  • Совет: для проверки температуры масла капните в него немного теста — если оно сразу всплывет и начнет жариться, значит, температура оптимальная.

Читайте также: татарские треугольники эчпочмак с говядиной — пошаговый рецепт с точными пропорциями фарша.

