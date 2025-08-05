Эчпочмаки по-татарски: сочная выпечка с мясной начинкой

Эчпочмак — традиционное блюдо татарской и башкирской кухни. Его название в переводе означает «треугольник», и именно такую форму имеют эти пирожки. Главное — правильно замесить мягкое дрожжевое тесто и нарезать начинку очень мелко, чтобы она успела полностью пропечься.

Для теста разведите 7 г дрожжей (сухих) и 1 ст. л. сахарного песка в 200 мл теплого молока. Добавьте щепотку соли, 1 яйцо, 3 ст. л. подсолнечного масла и около 400 г муки. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1–1,5 часа.

Теперь приготовим начинку. Нарежьте мелким кубиком 300 г мяса (обычно используют говядину, но подойдет и курица), 2 средние картофелины (около 200 г) и 1 крупную луковицу (100 г). Посолите, поперчите, добавьте 2–3 ст. л. бульона или воды, чтобы начинка была сочной.

Тесто разделите на небольшие колобки, раскатайте лепешки. В центр положите начинку и защипните края треугольником, оставляя небольшое отверстие сверху. Выложите эчпочмаки на противень, дайте постоять 15 минут. Выпекайте при 180 °C около 40–45 минут. Через 20 минут после начала выпечки в каждое отверстие аккуратно влейте по 1 ч. л. бульона. Это придаст пирожкам дополнительную сочность.

Совет: чтобы тесто не подсыхало при лепке, держите заготовки под полотенцем. А чтобы эчпочмаки получились с румяной корочкой, смажьте их перед выпечкой желтком с молоком.

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