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19 июня 2026 в 17:15

Самое вкусное татарское рагу: как приготовить азу? Все секреты и советы

Самое вкусное татарское рагу: как приготовить азу? Все секреты и советы Самое вкусное татарское рагу: как приготовить азу? Все секреты и советы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Азу по-татарски — традиционное мясное рагу, очень популярное в Татарстане. Говядина с картофелем, солеными огурчиками, луком и томатным соусом — это, казалось бы, просто, но очень вкусно! Именно огурцы и томат дают тот самый кисло-сладкий вкус, который невозможно забыть. Рассказываем, как приготовить азу, чтобы оно было сочным, ароматным и не превратилось в кашу.

Важные нюансы: идеальное азу

  • Какое мясо выбрать? Лучше всего подойдет говядина (огузок, кострец, лопатка). Можно заменить на телятину (она мягче) или баранину (ароматнее). Конина — традиционный вариант, но достать ее сложно.

  • Какие взять огурцы? Только соленые. Маринованные (с уксусом) не подходят — дают резкую кислоту и не тот вкус. Обязательно удаляйте кожицу и семена. Это делает огурцы мягкими и не дает горечи.

  • Можно ли заменить томат на пасту? Да, можно. Разведите ее водой. А еще можно взять помидоры в собственном соку. Для пикантности добавьте щепотку сахара.

  • Надо ли жарить картошку? Обжаренный до корочки картофель не превращается в кашу при тушении. Если его не обжаривать, он может развалиться.

Рецепт азу: подробно и по шагам

Первым делом займемся мясом. Для азу нам понадобится где-то 800 г говядины или телятины. Мясо нарежьте кусочками длиной 3–4 см и толщиной 1–1,5 см — обязательно поперек волокон. Оботрите каждый бумажным полотенцем. Обжарьте говядину на сковороде с толстым дном (идеально будет взять казан). Не забудьте налить достаточно подсолнечного масла и не кладите все сразу, иначе говядина пустит сок и начнет не жарится, а тушиться. Когда мясо подрумянится, убавьте мощность плиты.

Возьмите 2–3 луковицы, мелко нарубите их и добавьте к мясу, пассеруйте. Потом добавьте 2 ст. л. томатной пасты, потушите все вместе 1–2 минуты, после чего влейте 1–2 стакана горячей воды или бульона, чтобы жидкость покрыла мясо. Посолите и поперчите. Закройте сковородку крышкой и тушите на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким.

Рецепт азу Рецепт азу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пока говядина томится, займитесь солеными огурцами: очистите 3–4 штуки от кожицы, разрежьте вдоль и ложкой удалите семена. Мякоть нарубите мелко-мелко.

  • Если огурцы слишком соленые, замочите их в холодной воде на 15–20 минут.

Отдельно подготовьте картошку: очистите 4–5 штучек и нарежьте крупно, как на суп. На другой сковороде обжарьте этот ингредиент до полуготовности и золотистой корочки.

Когда мясо станет мягким, отправьте к нему подготовленные огурцы и тушите вместе 5–7 минут. Следом кладите обжаренный картофель, осторожно перемешайте. Если жидкости в казане мало, долейте еще кипятка. Тушите все еще 10–15 минут, пока картофель не дойдет до готовности. За 2–3 минуты до финала закиньте 1–2 лаврушки и 2 пропущенных через чеснокодавку дольки чеснока.

Выключите огонь и дайте азу настояться под крышкой 10–15 минут. Подавайте, щедро посыпав свежей зеленью и добавив в тарелку сметану по вкусу.

  • Совет: классическое азу должно быть густым, но не сухим. Соуса должно быть достаточно, чтобы пропитать картофель и мясо. Если любите более жидкое, добавьте чуть больше воды или бульона.

Чего нельзя делать с азу: полезные советы

  • Не солите мясо в начале тушения — соль вытягивает влагу.

  • Лучше посолить, когда мясо уже мягкое.

  • Не кладите много томатной пасты, иначе блюдо станет кислым. Добавьте сахар, чтобы сбалансировать кислоту.

  • Не тушите азу слишком долго после добавления картофеля — он может превратиться в пюре.

Как подавать азу

Азу подают горячим, посыпав рубленой зеленью. Отлично сочетается с домашними лепешками, черным хлебом, соленьями и зеленью. Можно подать с ложкой сметаны — она смягчит остроту и кислинку.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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