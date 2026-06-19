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19 июня 2026 в 06:55

5 простых и очень вкусных омлетов со всего мира: от Франции до Японии

Рецепт омлета Рецепт омлета Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Омлет — универсальное блюдо, которое в каждой стране готовят по-своему. Где-то его делают воздушным и нежным, где-то добавляют картошку и овощи, а где-то сворачивают в сладкий рулет. Собрали пять самых вкусных и разных вариантов. Каждый со своим характером, но все простые и быстрые.

Рецепт № 1. Французский пуляр — нежный сверток

Взбейте 3 яйца с щепоткой соли и перца — без молока! Разогрейте сковороду со столовой ложкой сливочного масла. Вылейте яйца, готовьте на среднем огне 2 минуты, пока края не схватятся. Когда омлет почти готов, но сверху еще влажный, посыпьте тертым сыром и зеленью. Сверните лопаткой пополам или трубочкой. Подержите на огне еще 30 секунд. Нежный, с кремовой серединой, без поджаристой корочки.

  • Совет: французский омлет не любит румянца. Готовьте на чуть меньшем огне, чем обычно.

Рецепт № 2. Итальянская фриттата — омлет-пирог

Взбейте 4 яйца с 2 ст. л. тертого пармезана, солью и перцем. На сковороде обжарьте цукини, болгарский перец или шпинат. Залейте яйцами. Убавьте огонь до минимума, готовьте 5–7 минут без крышки. Затем переставьте сковороду без пластиковой ручки в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут, чтобы верх схватился. Фриттату едят и горячей, и холодной — как закуску.

  • Совет: если нет маленькой сковороды для духовки, просто накройте крышкой и держите на плите еще 5 минут — верх дойдет от пара.

Простые омлеты на завтрак Простые омлеты на завтрак Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Японский тамагояки — сладкий рулет

Смешайте 3 яйца, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. мирина (при отсутствии можно заменить водой с небольшой щепоткой сахара), щепотку соли. Как следует разогрейте прямоугольную сковороду и слегка смажьте ее маслом. Влейте тонкий слой яичной смеси. Как только он схватится, аккуратно сверните его в рулетик и отодвиньте на край сковороды. Снова смажьте сковороду маслом, влейте следующий слой смеси, слегка приподнимая готовый рулетик, чтобы новый слой прилип к нему. Повторите процесс еще 3–4 раза.

В результате получается нежный многослойный омлет с приятной легкой сладостью.

  • Совет: вместо специальной квадратной сковороды можно использовать и обычную — просто сворачивайте рулет плотнее.

Рецепт № 4. Испанская тортилья — с картошкой и луком

Очистите 2 картофелины, нарежьте тонкими кружочками. Луковицу нарежьте полукольцами. Обжарьте картошку с луком в оливковом масле до мягкости, посолите. В отдельной миске взбейте 4 яйца. Смешайте с картошкой. Вылейте обратно на сковороду, готовьте 5–7 минут на среднем огне. Переверните с помощью тарелки и жарьте вторую сторону еще 5 минут. Тортилья — плотная, сытная, с нежной картофельной начинкой.

  • Совет: тортилью переворачивать проще всего с крышкой от сковороды — накройте, переверните, уложите обратно.

Как приготовить омлет? Как приготовить омлет? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 5. Турецкий менемен — омлет с помидорами и перцем

Нарежьте 2 помидора кубиками (очистите от кожицы), болгарский перец — соломкой, луковицу — мелко. Обжарьте лук с перцем до мягкости. Добавьте помидоры, тушите 5 минут до выпаривания жидкости. Вбейте 3 яйца прямо на овощи, слегка перемешайте лопаткой. Готовьте 2–3 минуты, пока белок не схватится, но желток останется жидким. Посыпьте солью, перцем и хлопьями чили. Подавайте с лавашем. Сочный, яркий, с кислинкой — настоящий завтрак на Босфоре.

  • Совет: менемен не любит сильной жарки. Снимите с огня, когда яйца только-только схватились, но еще влажные.

Советы, как приготовить идеальные омлеты со всего мира

  • Яйца лучше брать комнатной температуры — они лучше взбиваются и равномернее готовятся.

  • Сковороду с антипригарным покрытием разогревайте заранее, но огонь держите средним, чтобы не подгорело.

  • Для пышности добавляйте немного молока, сливок или сметаны.

  • Не солите яйца заранее — лучше в конце, чтобы омлет не стал водянистым.

4 простых и вкусных десерта с лимоном собрали в подборке на нашем сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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