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17 июня 2026 в 12:46

Паста «Четыре сыра»: вот мой секрет идеального соуса — хоть на завтрак, хоть на званый ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочешь почувствовать себя в итальянском кафе, не выходя из дома — свари эту пасту. Четыре сыра, сливки и 20 минут твоего времени.

Ингредиенты (на 4 порции)

фарфалле — 400 г, сливки 10% — 240 мл, сыр с голубой плесенью — 50 г, грюйер — 50 г, пармезан тертый — 40 г, творожный сыр — 80 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю фарфалле до аль денте, обязательно сохраняю стакан отвара. Тем временем крошу голубой сыр и тру грюйер на терке. В глубокой сковороде грею сливки на среднем огне, добавляю все четыре сыра: грюйер, пармезан, голубой и творожный.

Уменьшаю огонь до минимума и томлю соус ровно 5 минут, ни в коем случае не даю ему закипеть, чтобы он не расслоился. Затем кладу в сковороду пасту и, помешивая, понемногу подливаю отвар, пока каждый бантик не покроется густым кремовым соусом. Солю, перчу и сразу раскладываю по тарелкам — пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Соус получился таким насыщенным, что макароны буквально утопали в сырной роскоши. Лично меня поразило, как быстро все схватывается — буквально на глазах. Если останется, храните в холодильнике, но разогревайте только на сковороде с каплей сливок.

Проверено редакцией
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