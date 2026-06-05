Тортилья с хрустом, сочный редис и лайм — идеальное лето на одной тарелке

Тортилья с хрустом, сочный редис и лайм — идеальное лето на одной тарелке

Тортилья с хрустом, сочный редис и лайм — идеальное лето на одной тарелке. В жару спасает только это.

Ингредиенты

Греческий йогурт — 150 мл, сок лайма — 2 ст. л., кинза — 30 г, масло оливковое — 3 ст. л., соль — по вкусу, томаты черри — 200 г, редис — 150 г, лук красный — 1 шт., салатный микс — 100 г, тортилья кукурузная — 1 шт., тыквенные семечки — 30 г.

Как готовлю

Сначала разогрел духовку до 190 градусов. Смазал тортилью маслом, нарезал полосками и отправил на противень на 10 минут — они должны хрустеть. Тем временем взбил в блендере йогурт, лайм, кинзу и масло — заправка получилась густой и пряной. Редис нарезал тонкими кружками, черри — пополам, лук — полукольцами. Смешал все с салатным миксом, полил заправкой и перемешал. Перед подачей посыпал семечками и хрустящими полосками тортильи — вот где настоящий взрыв текстур.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ожидал чего-то простого, но заправка из кинзы и лайма просто взорвала мозг — она настолько яркая и свежая, что хочется макать в нее все подряд. Хрустящие кусочки тортильи добавляют текстуры, а редис дает сочность. Советую подавать салат сразу, пока лепешка не размякла.