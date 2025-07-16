Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:28

Секрет хрустящих кабачков: рецепт заготовки, который обожает вся семья

Секрет хрустящих кабачков: рецепт заготовки, который обожает вся семья Секрет хрустящих кабачков: рецепт заготовки, который обожает вся семья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето щедро одаривает кабачками, и чтобы сохранить их вкус до холодов, предлагаем необычный способ консервации. Этот рецепт сочетает нежность обжаренных кабачков с яркостью чеснока, свежестью зелени и насыщенностью томата. Результат — ароматная, самодостаточная закуска, которая удивит гостей.

Начните с подготовки банок: тщательно вымойте и простерилизуйте литровые емкости. Молодые кабачки (2 кг) нарежьте кольцами толщиной 1 см, посолите, оставьте на 20 минут, затем обжарьте до легкой румяности на растительном масле. На дно каждой теплой банки уложите слоями: измельченный чеснок (5 крупных зубчиков на банку), рубленую зелень укропа и петрушки (большой пучок), затем плотно обжаренные кабачковые кольца, чередуя зелень с чесноком. Приготовьте заливку: томатный сок (1 л) доведите до кипения, добавьте соль (2 ст. л.), сахар (3 ст. л.), молотый черный перец (1 ч. л.), гвоздику (3 шт.), лавровый лист (2 шт.) и уксус 9% (100 мл). Кипящей заливкой аккуратно заполните банки до верха, выпуская воздух. Накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с кипятком 15–20 минут. Герметично укупорьте, переверните, укутайте до полного остывания. Храните в прохладе, наслаждаясь летним вкусом всю зиму!

простойрецепт
быстрый рецепт
рецепты
кабачки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить инвалидность лежачему больному: пошаговая инструкция
«Явная паника»: военэксперт о ситуации на Сумском направлении
Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям
Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине
ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет cтолицу
Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести
Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подобности
Названа оптимальная продолжительность сна
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях
Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания
Захарова раскрыла состояние российских дипломатов в Дамаске
В Бирюлево обнаружили бешенство
Командиров на одном направлении обвинили в пособничестве противнику
Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию
Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ
Раскрыты потенциальные опасности любимого летнего лакомства
Всех фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале оставили под арестом
Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу
Российский правозащитник обратился в ООН из-за ситуации с УПЦ
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Общество

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.