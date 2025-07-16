Секрет хрустящих кабачков: рецепт заготовки, который обожает вся семья

Лето щедро одаривает кабачками, и чтобы сохранить их вкус до холодов, предлагаем необычный способ консервации. Этот рецепт сочетает нежность обжаренных кабачков с яркостью чеснока, свежестью зелени и насыщенностью томата. Результат — ароматная, самодостаточная закуска, которая удивит гостей.

Начните с подготовки банок: тщательно вымойте и простерилизуйте литровые емкости. Молодые кабачки (2 кг) нарежьте кольцами толщиной 1 см, посолите, оставьте на 20 минут, затем обжарьте до легкой румяности на растительном масле. На дно каждой теплой банки уложите слоями: измельченный чеснок (5 крупных зубчиков на банку), рубленую зелень укропа и петрушки (большой пучок), затем плотно обжаренные кабачковые кольца, чередуя зелень с чесноком. Приготовьте заливку: томатный сок (1 л) доведите до кипения, добавьте соль (2 ст. л.), сахар (3 ст. л.), молотый черный перец (1 ч. л.), гвоздику (3 шт.), лавровый лист (2 шт.) и уксус 9% (100 мл). Кипящей заливкой аккуратно заполните банки до верха, выпуская воздух. Накройте крышками и стерилизуйте в кастрюле с кипятком 15–20 минут. Герметично укупорьте, переверните, укутайте до полного остывания. Храните в прохладе, наслаждаясь летним вкусом всю зиму!