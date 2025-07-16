Названа оптимальная продолжительность сна

Дневной сон не должен превышать 20 минут, иначе это может привести к заторможенности и головной боли, сообщила врач-невролог Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она пояснила, что кратковременный сон в период с 13:00 до 15:00 может быть полезен, но при этом следует учитывать особенности организма.

Так, если человек спит более 60–90 минут днем, это увеличивает риск «инерции сна» — состояния когнитивной заторможенности, спутанности мышления, головной боли, которые могут сохраняться в течение нескольких часов после пробуждения. Оптимальная продолжительность сна составляет около 20 минут, — пояснила эксперт.

Врач отметила, что кратковременный дневной сон может положительно влиять на память, обучаемость и уровень стресса. Однако для людей с хронической бессонницей или гиперсомнией длительный сон может быть вреден. Более 30 минут сна может привести к пробуждению в фазе глубокого сна, что затруднит активность.

Ранее практический психолог и специалист по самооценке и тревожным состояниям Любовь Полякова заявила, что ритуалы перед сном, такие как теплый душ или дыхательные практики, помогут избежать бессонницы. По ее словам, восстановить здоровый сон можно, скорректировав собственные привычки и образ жизни.