Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине Unherd: Украине не стоит обольщаться решением Трампа о военной помощи

Решение президента США Дональда Трампа о военных поставках Украине за счет Европы не должно вводить украинского лидера Владимира Зеленского в заблуждение, пишет британский портал Unherd. Отмечается, что глава Белого дома сделал это прежде всего ради заголовков в СМИ.

Объяснение событий последних двух недель столь же простое, сколь и разочаровывающее аналитиков и военных стратегов Украины: хотя краткосрочная политика Белого дома, возможно, и изменилась, базовая логика поведения Трампа остается прежней. Мало кто не согласится с тем, что Дональд Трамп <…> был существом, питающимся создаваемым им самим вниманием СМИ, — сказано в материале.

При этом пока нет никаких гарантий, что имеющиеся в распоряжении США системы вооружений попадут на Украину. Кроме того, они вряд ли будут использованы для ударов вглубь территории России, отмечают авторы.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что решение президента о передаче Украине ЗРК Patriot за счет европейских союзников не следует рассматривать как изменение его позиции в отношении Киева. Он отметил, что политика Трампа скорее свидетельствует о том, что украинский вопрос его «раздражает».

Прежде Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.