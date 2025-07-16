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16 июля 2025 в 17:54

Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести

В Японии полиция задержала мужчину, который забронировал 580 номеров в отелях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Японские стражи порядка задержали 28-летнего мужчину, который забронировал 580 номеров в отелях, сообщила газета The Japan News со ссылкой на полицию района Синдзюку в Токио. По данным источника, он не планировал в них останавливаться, чем нанес ущерб бизнесу.

По версии следствия, в декабре 2024 года мужчина оформил фиктивные брони на сумму свыше 17 млн иен (около 9 млн рублей). Больше всего номеров — 258 — он зарезервировал в отеле в районе Ота в Токио. Полиция считает, что его действия стали местью за неудовлетворительное обслуживание во время проживания в этом отеле в ноябре 2024 года.

Мужчина работает в биомедицинской лаборатории при университетской больнице Симанэ. Предположительно, он использовал служебные компьютеры, которые позволяли осуществлять массовое бронирование для сотрудников учреждения.

Ранее российского борца сумо арестовали в Японии за изнасилование с кражей. По данным СМИ, с ним арестовали 34-летнего гражданина Узбекистана. Полиция утверждает, что преступление произошло в одном из караоке-баров.

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