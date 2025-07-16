В двух российских регионах задержаны пособники кол-центров Украины В Ярославской и Свердловской областях задержаны пособники кол-центров Украины

Шесть пособников мошеннических кол-центров Украины, организовавших прохождение телефонных звонков злоумышленников через сим-боксы, были задержаны в Ярославской и Свердловской областях, передает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

На территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских кол-центров с помощью GSM-шлюзов, или так называемых сим-боксов, — сказано в сообщении.

По версии следствия, деятельность кол-центров координировалась спецслужбами Украины. Похищенные средства направлялись на нужды ВСУ.

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